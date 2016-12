Ford-rijder op leeftijd geniet van Mustang

Hoe vier je je 97ste verjaardag? Voor Lennart Ribring was het antwoord eenvoudig. Achter het stuur van een unieke en iconische sportauto.

Lennart werd geboren in 1919, toen de T-Ford nog op de markt was, en haalde zijn rijbewijs toen hij 18 werd in 1937. Nu heeft hij zichzelf getrakteerd op een nieuwe Ford Mustang fastback.

De sportauto in de kleur racerood accelereert met zijn 418 pk in 4,8 seconden van nul naar 100 km/u en. Maar de sportwagen staat ook vaak te...