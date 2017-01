J50 speciaal voor verzamelaars

En zomaar opeens was hij daar, uit het niets: een gloednieuwe Ferrari genaamd ’J50’. Een cadeautje dat het beroemde sportwagenmerk zichzelf geeft ter ere van het feit dat Ferrari al 50 jaar auto’s verkoopt in Japan. Het feestje werd gevierd bij het National Art Center in Tokyo.

We zullen de J50 (Japan 50) waarschijnlijk niet veel tegenkomen in het wild. Er worden namelijk maar tien exemplaren van gebouwd en die gaan alle tien naar belangrijke Ferrari-verzamelaars in Japan.

De J50 kent de 488...