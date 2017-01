Ford stapt af van de wereldauto’s

Foto Ford De Kuga past nu weer beter bij de rest van de familie met zijn forse grille.

Het lijkt allemaal heel logisch, een autofabrikant bouwt van een type auto één versie en die gaat wereldwijd in de verkoop. Ford stapt nu echter geleidelijk weer af van de filosofie ’One Ford one world’. De opgekalefaterde Kuga behoort tot de laatste mondiale modellen.

In The States gaat de Kuga door het leven als Escape, maar behalve de naam kennen deze suv’s weinig onderscheid. In Europa levert de Kuga strijd met modellen als de Mazda CX 5, Seat Ateca en Peugeot 3008,...