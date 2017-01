Suzuki Swift onthuld

Hij is veel lichter, iets kleiner maar tegelijk ook ruimer. De nieuwe Swift, succesnummer van Suzuki, is officieel gepresenteerd in Japan. Het uiterlijk had al geen geheimen meer, nadat de brochure op internet was verschenen. Uit de nieuwste gegevens blijkt dat de nieuwe Swift korter is dan zijn voorganger. Veel scheelt het niet, want met een lengte van 3,84 meter is hij precies 10 millimeter korter dan voorheen. Terwijl de wielbasis met 20 millimeter is toegenomen, om meer ruimte te bieden...