D8 RS powerplay uit de polder

Foto Donkervoort De D8 GTO-RS is de overtreffende trap van alles wat tot nu toe de fabriek in Lelystad verliet.

De Nederlandse sportautofabrikant Donkervoort heeft zichzelf weer overtroffen met een nieuwe tweezitter in de vorm van de D8 GTO-RS. Het is de krachtigste machine die ooit de fabriek in Lelystad heeft verlaten.

De familie Donkervoort zit nooit stil. De dagelijkse zoektocht naar verfijning en verbetering van hun lichtgewicht roadster heeft geleid tot de overtreffende trap van alles wat in de afgelopen 37 jaar uit de handen van grondlegger Joop Donkervoort is gekomen.

De RS vormt het huzarenstukje, maar slechts voor dit moment natuurlijk....