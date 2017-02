Opmars van de totale fiets als innovatie

Het zal vast eerder gebeurd zijn, maar dit jaar is het opvallend. De vakjury die de Fiets Innovatie Awards 2017 uitreikt heeft twee complete fietsen genomineerd voor deze prijs voor vernieuwing. Het gaat om de M5 (foto) en de Gazelle No1.

De M5 is een ’minimalistische’ fiets die slechts 6,7 kilo weegt. Integratie is het toverwoord. Alle kabels zijn waar mogelijk weggewerkt in het carbonframe. Het resultaat is een compacte en vanwege zijn korte wielafstand zeer wendbaar en futuristisch ogende fiets.

Aan futuristische...