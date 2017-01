Sinkeldam en Rooijakkers winnen Strandrace Noordwijk 2017 [video]

NOORDWIJK - De strandrace van Noordijk naar Zandvoort en terug is gewonnen door Ramon Sinkeldam. Het weer was gunstig voor de deelnemers, het was droog en er stond geen wind. Een paar dagen eerder leek het er nog opdat er een wintserse storm zou opsteken.

Stefan Tetelepta

Het Leidsch Dagbad reed mee om de wedstrijd van de mannen vast te leggen. Bij de vrouwen won Pauliena Rooijakkers.