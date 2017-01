Vrienden van Sjeddy maken clip [video]

Foto Facebookvideo Beeld uit de videoclp 'Tribute to Sjeddy'

HAARLEM - Vrienden van Sjeddy Taher Ibrahim, de 22-jarige Haarlemmer die vorig jaar tijdens de jaarwisseling werd doodgestoken in Haarlem-Oost, hebben een videoclip gemaakt om hem te herdenken.

Door Kees van der Linden - 1-1-2017, 19:56 (Update 1-1-2017, 20:25)

De clip, die zondag op Youtube is gezet, heet ‘Tribute to Sjeddy’. De vrienden schrijven: ’Ter ere van onze overleden broeder Sjeddy, die op 1 januari 2016 overleed, hebben wij een videoclip geschoten. Rust in vrede vriend.’

De strafzaak tegen de 25-jarige hoofdverdachte van de steekpartij, die in voorarrest zit, dient deze maand.