Wandeling De Loop van de Rijn

Foto: pr / Vera Wandelt Een blik op de Rijn.

ALPHEN - Blogger Vera Wandelt wandelt veel. Pas geleden liep zij De Loop van de Rijn, een wandeling van 12 kilometer die bij het station in Alphen aan den Rijn begint.

Tocht van 12 kilometer doet monumenten, bezienswaardigheden, watertjes en parken aan

Vorig jaar liep de blogger alle tien de wandelingen uit de wandelbundel Wandelen buiten de binnenstad van Den Haag van Loek Heskes. In september kwam de nieuwste wandelgids De Loop van de Rijn van Heskes en zijn vrouw uit.

Het echtpaar zette twaalf rondwandelingen van rond de 15 kilometer uit langs de oevers van de Rijn. Blogger Vera Wandelt liep de Alphense wandeling die vertrekt vanaf het NS-station. Haar hele ervaringsverhaal is te lezen via verawandelt.wordpress.com. De korte versie:

De wandeling gaat langs monumentale herenhuizen, het centrum, over bruggen en de smalle Samuel Aardewerksteeg. De wandeling maakt duidelijk dat nieuwbouw en oudbouw in Alphen aan den Rijn hand in hand gaan. Een groot deel van de route gaat langs rivier de Rijn en passeert Huize de Heul, één van de oudste eetgelegenheden van Alphen.

Verder de Oudshoornse kerk met zijn gebrandschilderde ramen, buitenplaats Villa Nuova en (aan de overkant) Avifauna. De tocht gaat door een Vinex wijk in Amsterdamse Schoolstijl, waarna de bakstenen huizen plaats maken voor grasvelden en parkjes.

Via het winkelcentrum en een dijk gaat het naar het monumentale gemaal De Kromme Aar. Verder doet de wandeling recreatiegebied Zegesloot-Noord aan en de Zegerplas. Via een sluis gaat het naar het Aarkanaal en naar de hefbrug.

Bomenpark

Even verderop is korenmolen De Eendracht aan de beurt en als laatste bezienswaardigheid het voormalig opvangterrein van jongeren, Park Rijnstroom, met een filmhuis, een theater en een hof vol bijzondere bomen, afdankertjes van het Rijk dat in de Eerste Wereldoorlog het overschot aan bomen van de kwekers kocht bij het inzakken van de markt.

Van de wandeling is een GPS-track beschikbaar, gratis te downloaden op www.gegarandeerdonregelmatig.nl