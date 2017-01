Wandelroute Wadden: Vergeten op Vlieland (14km)

Foto Joop Duijs Reddingshuisje

Van april tot oktober zit het er mudvol. Kun je er over de hoofden lopen. De Waddeneilanden mogen zich nou eenmaal verheugen in een nog steeds groeiende belangstelling. Maar hoe is het er buiten het seizoen?

Door Joop Duijs - 30-1-2017, 12:05 (Update 30-1-2017, 12:24)

Soms moet je gewoon wat warmte en rust tanken. Even al het andere vergeten. Wij gaan daarvoor naar Vlieland, het Waddeneiland dat je even terug brengt naar de tijden van het ’Touwtje van Terlouw’.

Dat begint al direct op de veerboot in Harlingen. Zo gauw de schipper...