Themawandelingen door Monnickendam

MONNICKENDAM - Stichting Promotie Waterland houdt, in samenwerking met de Stadsgidsen van Monnickendam, vier themawandelingen.

De themawandelingen vinden plaats op zondagmiddag en worden gegeven in het Nederlands. Ook voor inwoners van Waterland zijn deze stadswandelingen interessant.

De vier wandelingen hebben als thema: stadsboerderijen in Monnickendam (23 oktober), de blauwe tram in Waterland (27 november), nering en ambachtenwandeling (26 maart 2016) en Joodse geschiedenis (23 april).

De eerste themawandeling, stadsboerderijen in Monnickendam, leidt langs de plaatsen waar deze stonden en staan. De stadsgids vertelt hoe er vroeger ‘geboerd’ werd binnen de stadsgrenzen en laat zien wat we nog terug kunnen vinden van het boerenleven.

De wandelingen van circa anderhalf uur worden gehouden op zondagmiddag en starten alle om 14.30 uur voor het Informatiepunt aan het Zuideinde 2 in Monnickendam. Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten voor deelname zijn 3 euro per persoon, te voldoen aan de stadsgids ter plaatse.