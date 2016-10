Wandelingen tijdens Nacht van de Nacht

IJMOND - Ontdek hoe mooi de nachtelijke natuur is tijdens een van de duinwandelingen van de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober in Heemskerk of Wijk aan Zee.

Door Van onze verslaggeefster - 19-10-2016, 15:34 (Update 19-10-2016, 16:15)

De start van de wandeling in Heemskerk is tussen 19 en 20 uur bij de PWN parkeerplaats, ingang camping Geversduin. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.pwn.nl/activiteiten, een duinkaart is verplicht. Deelname is gratis, men kan een donatie achterlaten aan de Vogelbescherming ten behoeve van de uilen in het gebied. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

De Nacht van de Nacht in Wijk aan Zee staat dit jaar in het teken van 1001 nacht. De wandeling van ongeveer 2,5 km start tussen 19 en 20 uur vanaf de Banjaert, gelegen aan de Burgemeester Rothestraat 53a. Parkeer bij voorkeur langs de Dorpsweide in Wijk aan Zee. Deelname aan de Nacht van de Nacht in Wijk aan Zee is gratis, maar een duinkaart is verplicht.

Beide routes zijn niet geschikt voor buggy’s en mensen die slecht ter been zijn. Honden en zaklampen zijn niet toegestaan.

Meer informatie: Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863 of mail: nme@odijmond.nl