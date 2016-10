Wandeling stadsboeren Monnickendam

MONNICKENDAM - De stadsgidsen van Monnickendam en Stichting Promotie Waterland verzorgen vier themawandelingen in het centrum van Monnickendam.

De eerste themawandeling is op zondag 23 oktober en staat in het teken van de stadsboerderijen. De deelnemers komen langs plaatsen waar stadsboerderijen stonden en nog staan. De gids legt uit hoe er vroeger werd geboerd in de stad en wat hiervan nog te zien is.

Op zondag 27 november is er een wandeling over de komst van de blauwe tram en de gevolgen voor de stad. Tijdens de nering- en ambachtenwandeling op 26 maart komen ambachten, winkels en de handel in de stad komen aan bod. De laatste themawandeling, op zondag 23 april, gaat over de Joodse geschiedenis. Deze route gaat ook langs de ’Stolpersteine’, in het wegdek aangebrachte herdenkingsstenen.

De wandelingen duren anderhalf uur. De start is om 14.30 uur bij het Informatiepunt aan Zuideinde 2. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meewandelen kost €3.