Op avontuur tijdens Nacht van de Nacht

Het wordt weer spannend.

’S-GRAVELAND - De Nacht van de Nacht is inmiddels een nationale traditie vol spannende evenementen in het donker. Zaterdagavond is het weer zover en kan iedereen meebeleven waarom een wereld zonder lichtvervuiling veel mooier is.

Door Casper van den Broek - 27-10-2016, 9:01 (Update 27-10-2016, 9:01)

Er zijn voor zaterdag 29 oktober diverse activiteiten op poten gezet, zoals een nachtelijke boswandeling bij Hilversum. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur houdt het GNR vier wandelingen vanaf de Naarderweg 103. Kinderen in Eemnes kunnen spannende avonturen beleven in het Spookbos, en wel tussen 16.30 en 20.30 uur aan de Goyersgracht-Zuid 3a. Hier is de organisatie in handen van de kinderboerderij.

Naar de sterren kijken kan bij de Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan het Noordereinde 54a in ’s-Graveland, en wel tussen acht en tien uur. Op dezelfde locatie is het ook mogelijk voor kinderen een wandeling te maken in het donker. Natuurmonumenten verzorgt deze trip van anderhalf uur voor kinderen vanaf 6 jaar. Er zijn drie starttijden: half acht, acht uur en half negen. Reserveren is soms verplicht, via www.nachtvandenacht.nl .