Horrorwandeling Hoorn

HOORN - Vorig jaar een groot succes dus op herhaling: de Halloween Horror Walk Hoorn. Een wandeling door de binnenstad, met her en der ’schrikpunten’.

Door onze verslaggever - 29-10-2016, 11:56 (Update 29-10-2016, 11:56)

Zaterdag 29 oktober worden er twee horrorwandelingen gehouden. Een voor kinderen tot 14 jaar (18.30 uur) en later (20.30 uur) voor de leeftijd vanaf 14 jaar. De wandeling start op de Roode Steen en eindigt via verschillende punten op de Dubbele Buurt.

Er kan op twee manieren aan de wandeling worden deelgenomen: met of zonder stempelkaart die te koop is bij feestwinkel Ooms. Aan beide wandelingen is een wedstrijd verbonden met prijzen voor wie het mooist verkleed is.

Alle informatie op www.halloweenhorrorwalkhoorn.nl .