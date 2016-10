Najaarswandeltocht rondom Den Hoorn

DEN HOORN - Wandelvereniging Het Gouden Boltje houdt op zondag 6 november de Najaarswandeltocht in het mooie landschap rondom Den Hoorn.

Door onze verslaggever - 1-11-2016, 8:27 (Update 1-11-2016, 8:27)

Start- en finishlokaal is dorpshuis De Waldhoorn in de Herenstraat. Gestart kan worden tussen 13.00 en 14.00 uur. De kosten zijn € 3,-- per deelnemer. Leden genieten een korting van € 1,-- en deelnemers jonger dan 12 jaar, alsmede leden-light, wandelen gratis mee. Er kan gekozen worden uit van 5, 10 of 15 kilometer.

Meer informatie: www.hetgoudenboltje.nl of 0222-313 740.