Wandeling IVN Eemland langs boerderijen Laag Hees

SOEST/BAARN - De herfstwandeling van IVN-Eemland voert zondag 13 november door het gebied Laag Hees, het bosgebied langs de Wieksloterweg in Soest.

Het gebied, vanaf de 13e eeuw grootschalig ontgonnen voor turfwinning, is in de 19e eeuw ontwikkeld door Andries de Wilde, een voormalig plantagebouwer in Indonesië. Hij wordt eigenaar van landgoed Pijnenburg (aan de andere kant van de Biltseweg, gemeente Baarn) en daarmee van het grootste gedeelte van Laag Hees. Hij laat voor zijn zonen een serie karakteristieke boerderijen bouwen, die hij naar hen vernoemt. Ze zijn allemaal nog in het landschap te vinden en zo bepaalt hij in de 19e eeuw het karakter van Laag Hees.

Keienhuisje

De gidsen nemen de bezoekers mee door de bossen en langs de boerderijen en vertellen over de cultuurgeschiedenis en de natuur in het gebied. Ook het beroemde Keienhuisje, gebouwd met zwerfstenen uit de voorlaatste IJstijd, wordt gepasseerd. Bij deze wandeling worden de historie en de natuur gecombineerd.

Gratis

De wandeling begint en eindigt bij de parkeerplaats van voetbalvereniging Hees in Soest aan de Verlengde Oude Utrechtseweg, die ligt in het verlengde van de Insingerstraat. De start van de wandeling is om 14.00 uur. Er wordt ongeveer 6 kilometer gewandeld in anderhalf tot twee uur. Van te voren opgeven is niet nodig. De wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Informatie over de wandeling is verkrijgbaar bij Piet van Dijk telefoonnummer 035-6011287 of https://afdeling.ivn.nl/afdeling/eemland .