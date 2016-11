Mee het bos in

HAARLEM - - In de Amsterdamse Waterleiding Duinen gaan natuur en waterwinning hand in hand.

Woensdag 9 november legt gids Marry van der Geest van www.wandelhetbosin.nl uit hoe het schone water uit de Amsterdamse kranen komt en wat de invloed van mw. van Lennep hierop is geweest.

De één uur durende wandeling is over verharde paden door de natuur. Er is een inloop bij het bezoekerscentrum en de wandeling wordt afgesloten met koffie in de Oase. Aanvang 14.00 uur bij de ingang van de duinen bij ingang Oranjekom. Hier vertrekt de groep om 14.00 uur voor de wandeling.

Kosten: 5,- euro. Koffie en vervoer zijn voor eigen rekening. Aanmelden en betalen uiterlijk 4 november bij: Trefpunt ’t Trionk, van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem. T.: 023-532 42 61 /E.: trionk@haarlemeffect.nl.