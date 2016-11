Wandelen door historisch Huizen

HUIZEN - Vanaf het Huizer Museum aan de Achterbaan 82 start zaterdag 12 november om 14.00 uur een wandeling door het historische gedeelte van Huizen.

De wandeling onder begeleiding van een gids duurt ruim een uur. Deelname kost 4 euro per persoon.

Op de route zijn diverse boerderijen te zien met onder andere een trapgevel en klokgevel.

Tijdens de wandeling komt niet alleen het boerenverleden maar ook het vissersverleden van Huizen aan de orde.

De gids leidt de deelnemers door diverse kleine straatjes en steegjes met allerlei woningen van onder andere een bakker, de eerste smid, een bijzondere mutsenstrijkster, kleine voormalige winkeltjes van vroegere weduwen en veel meer. De gids wijst op diverse details die zich aan de buitenzijde van de woningen bevinden.

Na afloop kunnen deelnemers het museum bezoeken of in de koffiecorner een kop koffie drinken. Naast de historische, permanente tentoonstelling is er op de eerste etage de tijdelijke tentoonstelling 20 jaar AtelierRoute Huizen.