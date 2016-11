Gezond Natuur Wandelen in Geestmerambacht

LANGEDIJK - Gezond Natuur Wandelen in Geestmerambacht is een groot succes. Elke week is er een gratis, aantrekkelijke, laagdrempelige, door vrijwilligers begeleide wandeling van een uurtje langs verschillende groene routes.

Omdat er in Heerhugowaard vanaf Intratuin ook op zaterdag wordt gewandeld, worden de wandelingen in Geestmerambacht verplaatst naar de zondag. Zo hebben deelnemers meer keuze.

Er wordt sinds 13 november in Geestmerambacht elke zondag gewandeld vanaf 10.00 uur, startpunt Gasterij Molengroet. Na afloop kan er koffie met elkaar worden gedronken. De wandelingen zijn gratis, voor de koffie moet wel worden betaald.

De wandelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen bewegen, maar iedereen die wandelen met een groep leuk vindt, is van harte welkom. Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer per week een wandeling van een uurtje te maken in de natuur.

Er wordt gewandeld in een matig tempo. Twee vrijwilligers begeleiden de wandeling. Deelname is gratis, aanmelden hoeft niet. Meer info op www.gezondnatuurwandelen.nl .