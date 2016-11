Geoefende wandelaars in Egmond

EGMOND AAN ZEE - Ontmoetingscentrum PostaanZee begint donderdag 17 november met een nieuwe wandelactiviteit: WandelingaanZee.

Vrijwilliger Wil Koper zet maandelijks, samen met andere vrijwilligers, de route uit en begeleidt die ook. De wandeling start om 13.30 uur.

Wil: „WandelingaanZee is een wandeling voor geoefende wandelaars die een stevig tempo kunnen lopen. We verzamelen vanaf 13.15 uur bij PostaanZee aan de Voorstraat 82 en wandelen met een bocht door de natuur naar Bergen. Na een pauze lopen we weer terug.” Deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.