IVN houdt winterwandeling

Foto JD Boot

DE RONDE VENEN - Het IVN houdt zaterdag 19 november een winterwandeling in het gebied van de Langeraarse Plassen en Bilderdam.

De wandeling is ongeveer 9 kilometer lang. Er wordt verzameld om 09.30 uur bij de begraafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij Hans Tuinenburg, 06-18082328.