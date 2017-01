Winterse wandeling Mijzen en Beemster

OUDENDIJK - IVN West-Friesland en Les Deux Ponts nodigen belangstellenden uit voor een winterwandeling op zondag 8 januari.

Wandelen door het landschap van de veenpolder Mijzen en het Werelderfgoed Beemster. Via de nieuwe wandelbruggen over de Beemsterringvaart gaat het langs onder meer het Troontje (het veeneilandje in de ringvaart bij Avenhorn). Onderweg wordt met de gids uitgekeken naar wintergasten, zoals smieten en kramsvogels en ook roofvogels als buizerd en valk.

Kijker mee, warme winterkleding en stevige wandelschoenen, is het advies. Bij terugkomst is er snert in het Eetcafé aan de Slimdijk 2. Aanvang 14.00 uur. Meer info en deelname prijzen op www. lesdeuxponts.nl. Reserveren kan op tel: 0229-541275.