Stiltewandeling Beverwijk

BEVERWIJK - Er wordt weer een stiltewandeling gehouden op maandag 23 januari.

Het is de eerste in het nieuwe jaar, in deze louwmaand. Het blijft altijd heel bijzonder om in deze mooie duinen te mogen wandelen. Verzamelen rond 9:30 uur op de parkeerplaats bij het informatiecentrum De Hoep (Zeeweg, Bakkum). Het is ongeveer anderhalf uur wandelen.

Er zijn geen kosten, wel is een geldige duinkaart nodig. Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk, wat te drinken bij Johanna’s hof en na te praten.

Voor verdere informatie: 0251-654064.