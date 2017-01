Avondwinterwandeling langs duinen en strand

KATWIJK/WASSENAAR - Werkgroep Actieve Natuurtochten (Want) houdt zaterdag 28 januari van 17.00 uur tot 19.30 uur een stevige schemerwandeling door Berkheide, het Laarzenpad, langs het strand en door de Ganzenhoek.

Omdat het die dag precies nieuwe maan is, kan het dus echt donker worden, zeker in het bos. Een goede conditie is aan te raden. Mede door het tijdstip is deze avond ook uitermate geschikt voor kinderen die niet opzien tegen een flinke wandeling. Verzamelen op de parkeerplaats tegenover hotel Duinoord in Wassenaar (halverwege Wassenaarse Slag).

Aanmelden is gratis en kan bij Nanko van Kampen, 06-38341502 of via nankovkampen@gmail.com. Meenemen: warme kleding (denk aan de oren), drinken en stevige schoenen.