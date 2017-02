Informatieavond Bloeiend Zijpe

’T ZAND - In zakencentrum BolleNoord aan de Groteweg in ’t Zand vindt dinsdagavond 21 februari vanaf half acht een informatieavond over Bloeiend Zijpe plaats.

Er is een presentatie van geplande activiteiten, belangstellenden kunnen vragen stellen. De voorlopige data voor de fiets- en wandeltocht tussen de bollenvelden zijn 23 en 30 april. Ook is er ruimte voor randactiviteiten.