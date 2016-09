Overal muziek tijdens wandeling in Oosterleek

Foto Barend Hoekstra De band Click trekt veel publiek bekende hits uit de 80’s en 90’s.

OOSTERLEEK - In Oosterleek klinkt overal muziek. Muzikanten amuseren het publiek vanuit de tuinen van verschillende dorpsbewoners. Mensen lachen en klappen, en het is al snel een gezellige boel. Voor de zesde keer is er een muzikale wandeling georganiseerd, een wandeling die je geheel zelf kan en mag invullen.

Door Lisa Voorn - 26-9-2016, 16:03 (Update 26-9-2016, 16:03)

Gezellige muzikale wandeling is een succes

Voor iedereen, jong en oud, is er wel wat te vinden deze middag. Houd je van Nederlandstalig? Geen probleem, je hoeft enkel een paar stappen te zetten om Nederlandse wijsjes door Duo Passie te beluisteren. Dit duo wisselt zangstukken en accordeonsolo’s met elkaar af. Maar ook als je van blues, Ierse folk, pop en muziek uit de 70’s of 80’s houdt, kun je wel ergens terecht.

Voor elk wat wils; dat dat een succesvol idee is, blijkt al snel uit de opkomst. Bewoners uit omliggende dorpen zijn massaal op de muzikale wandeling afgekomen: de berm is compleet gevuld met auto’s en fietsen, en overal waar je kijkt staan vrienden of familieleden bij te kletsen onder het genot van een koud biertje of een ijsje.

Click

Hoewel er bij elke tuin wel een redelijke groep toeschouwers staat, is vooral Click populair. De drummer en drie gitaristen dragen dezelfde outfits, maar in verschillende kleuren. Ze spelen bekende hits, voornamelijk uit de 80’s en 90’s. Zo zingen ze onder andere het welbekende nummer ’One Love’ van U2 en trekken ze publiek aan met hun covers van hits als ’Somebody to love’ van Queen. Al snel staat de weg vol met muziekliefhebbers die allemaal het optreden willen zien en beluisteren. Waarom deze groep zo razend populair is? ,,Ze spelen nummers om mee te zingen en op te swingen’’, aldus een voorbijganger. ,,En ze gaan er gewoon helemaal voor!’’

Tientallen zonnebrillen, hoedjes en korte broeken verderop vind je andere acts, die ook niet weinig publiek trekken. Voice Over bijvoorbeeld, een trio muzikanten dat meerstemmige en akoestische versies van nummers teweeg brengt. Met prachtige harmonieën staat daar snel de tuin vol. En ook bij Danielle de Groot en André Rinkel stoppen veel voorbijgangers om even te luisteren naar gevoelige nummers, waaronder ’Hopelessly devoted to you’ van Olivia Newton-John.

Glimlach

Pal in de zon dragen de muzikanten overal met een brede glimlach hun repertoire voor. Met hier een daar een grapje gaan ze in op verzoekjes en opmerkingen van toeschouwers, waardoor een interactieve, gezellige sfeer ontstaat en de middag een succes is.

Muziek

Muzikale wandeling Oosterleek. Bijgewoond op zondagmiddag in Oosterleek.