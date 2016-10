Land-over-zand-koek-en-zopie

Foto: Pieter Pereboom. De wandeling kon rekenen op 170 deelnemers.

MARKEN - ‘Land-over-zand-koek-en-zopie’ was de naam van de wandeltocht die IJsclub Marken afgelopen zaterdag hield op Marken. Er was een prachtige route, uitgezet over een verrassend stukje Marken. Met de wandeling van ongeveer 4,5 kilometer, liepen 170 wandelaars mee.

Geslaagde wandeltocht IJsclub Marken

Vanaf 15.00 uur kon een ieder inschrijven. Bij de inschrijving kregen de deelnemers een stempelkaart. Deze moest men bij diverse stempelposten laten afstempelen. De tocht zelf begon rond de klok van 16.00 uur.

Stempelpost

De start was op de IJsbaan nabij Wittewerf. Daar moesten de deelnemers hun eerste stempel ophalen. Vervolgens werd er over de ijsbaan en het Oosterpad richting Paard van Marken gelopen. Halverwege het Oosterpad was de tweede stempelpost. Na het ophalen van de stempel gingen de wandelaars ‘land-over-zand’ richting Moeniswerf. Net voorbij Moeniswerf was stempelpost nummer drie.

Brandweer

Vervolgens werd er via Rozewerf, langs Grotewerf, gelopen naar een ‘verrassend nieuwbouw project’ op Marken. Op de Remmerswerf waren de nieuwe brandweerhuisjes van Brandweer Marken opgebouwd. Tussen de huisjes stond stempelpost nummer vier.

Boxenring

De wandeling liep verder via de Boxenring, Wittewerf richting de finish op de ijsbaan. Bij elke stempelpost was er voor de lopers ook gelegenheid om even wat te drinken.

Muziek

Na de wandeling konden de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje napraten. Muzikale omlijsting was er van de Marker bands Neil Young Coverband, The Outlaw en Road2Nowhere.IJsclub Marken kijkt terug op een geslaagde wandeling.