Avondvierdaagse Den Helder: ’Heeft niks te maken met geen zin’

Archieffoto George Stoekenbroek De eerste dag van de Avondvierdaagse in 2015.

DEN HELDER - Of ook de basisscholen in Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp niet meer meewandelen met de Avondvierdaagse is vooralsnog onduidelijk. De scholen gaan daarover nog in overleg.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 20:45 (Update 12-1-2017, 22:49)

Woensdag werd duidelijk dat de scholen in de Stad Binnen de Linie hoogstwaarschijnlijk niet meer meelopen met de jaarlijkse wandeltocht. Als reden werd door de scholen opgegeven dat zij de leerkrachten vooral hun primaire taak willen laten uitvoeren: onderwijzen. Ook vinden de schooldirecties de hoeveelheden snoep niet passen binnen de taak...