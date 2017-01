Scholen Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp bepalen zelf over Avondvierdaagse

DEN HELDER - De scholen in Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp gaan ieder voor zich beslissen of kinderen tijdens de Avondvierdaagse onder de vlag van de school meelopen of niet.

Door Bo-Anne van Egmond - 26-1-2017, 7:48 (Update 26-1-2017, 7:54)

Dat is de uitkomst van overleggen die de scholengroepen hebben gevoerd, naar aanleiding van de berichtgeving dat basisscholen in de Stad binnen de Linie niet meer mee gaan lopen met de wandeltocht.

Bij de scholengroep Nieuw Den Helder/De Schooten konden de scholen niet op een lijn komen, zegt voorzitter Jaap Hus. ,,Iedere school gaat nu individueel beslissen of ze meelopen, in overleg met zijn achterban. Wij denken wel dat een groot deel van de kinderen onder de pannen is als ze met een sportvereniging meelopen.’’

Tim Toornstra namens alle basisscholen in Julianadorp: ,,Bij ons was alleen de berichtgeving over de avondvierdaagse aanleiding om hierover te praten, we zijn dus eigenlijk op het spoor gebracht door de andere scholengroepen om dit onderwerp te bespreken. Voor ons was er tot nu toe geen aanleiding voor. Wel hebben we besloten om ouders aan te spreken op het uitdelen van de hoeveelheden snoep.’’