Wandeling ’Geloof en een Hoop Liefde’ door Weesp

WEESP - Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman zijn voor het tv-programma ’Geloof en een Hoop Liefde’ in Weesp op zoek gegaan naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen.

De charme van Weesp op nationale televisie

Kijk van maandag 6 tot en met donderdag 9 februari naar ’Geloof en een Hoop Liefde’ in Weesp om 17.50 uur op NPO 2.

De presentatoren laten de kijker kennismaken met de bewoners van deze oude stad. Hella heeft een afspraak met fotograaf Marjan van der Meer. Zij besloot na een bezoek aan Lesbos zich meer in te zetten voor de kinderen van de vluchtelingen hier. Ze verzamelt speelgoed om uit te delen aan vluchtelingkinderen. En we ontmoeten Jeroen van der Linden. Jeroen droomde als kleine jongen van autorijden en een baan in de metaalindustrie. Door een hersentumor moest hij zijn plannen omgooien. Dit jaar opent hij een eigen sportmassagepraktijk. Ook kijken we mee in het leven van Ronald Smout. Hij biedt een tijdelijk onderkomen aan alleenstaande mannen die net zijn gescheiden.

Wandeling met Hella en gids

Zaterdag 18 februari organiseert Geloof en een Hoop Liefde een speciale wandeling met Hella en een gids in Weesp. Aanmelden en meer informatie kan op de EO-website. Ook in het dagelijkse radioprogramma ’Thuis op 5’ (22.00-24.00 uur) staan Weesp in genoemde week centraal. Info: www.eo.nl/ghl.