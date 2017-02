De Verhalendames zijn klaar voor hun literaire wandeltocht ’Winterwoorden’

De Verhalendames. Klaar voor Winterwoorden.

WIJK AAN ZEE - Het klunen hebben ze achterwege gelaten, maar de Elfstedentocht was voor de dames achter de literaire wandeltocht Winterwoorden een grote inspiratiebron. “We hebben stempelkaarten gemaakt en er is natuurlijk koek en zopie, in dit geval boek en zopie”, vertellen Daisy Bakker, Joni Zwart en Fransje Boot vol enthousiasme over hun evenement op zondag 5 februari.

‘We willen mensen meegeven hoe bijzonder taal is’

De dames, die zich de Verhalendames noemen, vertellen er heel nuchter over. “Maar je wilt niet weten hoe spannend we het vinden hoor!”, vertellen ze opgewonden. “Het is zo’n bijzonder idee dat al die mensen speciaal komen voor iets dat wij georganiseerd hebben.” Aan bezoekers zal het hen in ieder geval niet ontbreken: het evenement was in zo’n tien dagen uitverkocht.

Dit is niet het eerste evenement dat deze bevlogen verhalenliefhebbers organiseren. “We hebben elkaar leren kennen bij Young Art Text, waar we samen literaire activiteiten georganiseerd hebben. Het leek ons heel leuk om iets nieuws op te zetten, zeker nu we de vrijheid hebben om het precies zo te doen als we zelf willen.” Ze hebben dan ook geen vooropgezet plan voor de toekomst. “We zien wel wat er op ons pad komt. We vinden dit gewoon heel erg leuk om te doen, maar we zijn ook erg blij met onze banen. We doen de dingen die goed voelen en zien wel hoe het gaat lopen.”

Eerlijk en oprecht

Bezoekers kunnen zondag een gevarieerd programma verwachten. De literaire wandeltocht voert langs vijf vertellers. De dames typeren hen als goede vertellers, nuchter en gevoelig, met humor, kwetsbaar, oprecht en vooral: eerlijk. Daisy vertelt dat ze niet lang getwijfeld hebben over de locatie voor de wandeltocht. “We hebben gekozen voor Wijk aan Zee, omdat daar zoveel mooie en toegankelijke plekjes zijn. We hoeven deze plekken dus ook amper aan te kleden, omdat ze van zichzelf al zo bijzonder zijn. En natuurlijk sprak de open gemeenschap ons erg aan. Wijk aan Zee is een dorp waar veel gebeurd op cultureel gebied en waar mensen erg open staan voor nieuwe dingen.”

Dat de Verhalendames veel met mooie woorden hebben is wel duidelijk. “Verhalen verbinden. Het is een stapje toegankelijker dan theater; het is wat lichter. Je hoeft niet mee te doen, je hoeft er alleen maar te zijn”, zegt Fransje. Joni vult haar aan: “Voorgelezen worden is één van de gaafste dingen. Vraag aan iemand welke leraren hij zich herinnert en er zal er gegarandeerd eentje bijzitten die heel goed voor kon lezen of vertellen.” Zelf hopen de dames ook iets mee te geven van die magie. “Verhalen kunnen je helpen om jezelf en de ander beter te begrijpen, ze kunnen inderdaad verbinden. Wij willen mensen meegeven hoe bijzonder taal is, hoe bijzonder dus ook hun eigen woorden zijn."