Poëzie en sterke verhalen bij zingende glazen

foto Heleen Vink David van Aalderen vertelt, en laat de glazen zingen.

WIJK AAN ZEE - Een wandeling door Wijk aan Zee voerde zondagmiddag langs vijf uiteenlopende locaties waar inspirerende en intieme optredens waren van vertellers, muzikanten en dichters.

Door Heleen Vink - 6-2-2017, 12:07 (Update 6-2-2017, 15:16)

De eerste editie van het evenement Winterwoorden was, met honderd kaartjes, lang van tevoren uitverkocht. Vijf groepen van twintig personen gingen met een begeleider op pad door de zondagse stilte van het kustdorp.

Het eerste optreden is in huize Van Aalderen. In de woonkamer is een lange tafel gecreeërd met aan het hoofeinde een plek voor...